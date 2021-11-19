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Вновь состоялся телефонный разговор Лукашенко и Путина

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Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" в пятницу. 

"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении. 

"Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Беларуси со странами Евросоюза", - уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.

Напомним, что вчера Владимир Путин заявил, что белорусской власти надо начать переговоры с оппозицией. Это вряд ли понравилось в Минске. Хотя провластные агитпроповцы троллят Путина, поздравляя с признанием Юрия Воскресенского, - бывшего узника КГБ, которого выпустили из СИЗО и определили в "правильные оппозиционеры".
БП
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