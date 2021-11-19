Состоялся телефонный разговор президентов Беларуси и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина, сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого" в пятницу.





"Лукашенко и Путин поговорили по телефону", - говорится в сообщении.





"Продолжено обсуждение миграционной ситуации на границах Беларуси со странами Евросоюза", - уточняется в сообщении пресс-службы Кремля.





Напомним, что вчера Владимир Путин заявил, что белорусской власти надо начать переговоры с оппозицией. Это вряд ли понравилось в Минске. Хотя провластные агитпроповцы троллят Путина, поздравляя с признанием Юрия Воскресенского, - бывшего узника КГБ, которого выпустили из СИЗО и определили в "правильные оппозиционеры".