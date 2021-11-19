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В Конгрессе США требуют не признавать победу Путина на выборах в 2024 году

Руководители Хельсинкской комиссии Конгресса представили на рассмотрение законодателей резолюцию, требующую от США не признавать победу Путина на грядущих президентских выборах


Конгрессмен-демократ Стив Коэн, сопредседатель Комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии) и его заместитель, республиканец Джо Уилсон внесли на рассмотрение Палаты представителей резолюцию, требующую от администрации прекращения признания Соединенными Штатаии Владимира Путина президентом России, если он останется у власти после 2024 года. Об этом в четверг вечером сообщили в офисе Стива Коэна, передает Голос Америки.

В апреле Владимир Путин подписал закон, дающий главе российского государства право еще дважды переизбираться на пост президента.

По данным Центральной избирательной комиссии, на общенациональном референдуме, состоявшемся летом прошлого года, более 77% его участников проголосовали за внесение соответствующих поправок к конституции.

Коэн и Уилсон представили сегодня резолюцию Конгресса о прекращении признания Путина президентом, «если автократ останется у власти» после 7 мая 2024 года, когда в России пройдут очередные президентские выборы.

В резолюции утверждается, что Путин остается у власти благодаря фальсификациям и нарушениям на выборах, и что его пребывание у власти после 2024 года нужно считать незаконным.

Поправки, внесенные в российскую Конституцию по итогам референдума, предусматривают ограничение срока полномочий президента двумя шестилетними сроками подряд. Это положение применяется к действующему президенту на момент вступления в силу изменений в законодательстве, не принимая во внимание количество сроков, в течение которых глава государства оставался у власти.

Это дает Путину возможность снова баллотироваться на пост президента после того, как его нынешний срок истечет в 2024 году.

«Принимая во внимание, что конституционный плебисцит, прошедший в России в 2020 году, был отмечен многочисленными сообщениями об организованном принуждении избирателей, многократном голосовании, вбросах бюллетеней и нарушении тайны голосования, а также односторонним освещением поправок в СМИ», а также то, что российские власти не пригласили достаточное количество международных наблюдателей, как того требуют обязательства в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Совета», переизбрание Владимира Путина на очередной срок будет являться незаконным, говорится в резолюции.

Конгрессмены также напомнили, что, по данным российской неправительственной организации «Голос» и информации независимых аналитиков, около 27 миллионов бюллетеней, что составляет 37% от официального количества участников, были сфальсифицированы, что «сделало этот референдум самым манипулируемым голосованием в современной истории Российской Федерации», заявили руководители Хельсинкской комиссии.
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