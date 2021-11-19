Стоящих сейчас на границе людей, ставших инструментом политического давления официального Минска на европейских соседей, по государственному телевидению и в других провластных СМИ априори называют «беженцами», пишет Наша нива.





Официальный Минск объясняет мигрантский кризис тем, что Ирак (откуда прибыло большинство, находящихся сейчас на белорусской границе мигрантов) якобы был разгромлен в результате военной интервенции западных стран, и, соответственно, эта ближневосточная страна стала якобы одним из главных поставщиков беженцев.





Но в этом случае госСМИ в одну кучу смешивают войны в Ливии, Сирии, Ираке и Афганистане, хотя причины, сроки и последствия этих войн были совершенно разные. А также утверждается, что нынешний кризис на границе есть продолжение миграционного кризиса 2015—2016 годов, когда Европа приняла более миллиона беженцев и мигрантов из разрушенной войной Сирии.





Некоторые представители гражданского общества также называют людей на белорусско-польской границе «беженцами». Они считают, что людей несомненно должен принять ЕС, так как у него перед этими людьми якобы есть какая-то вина.





Но можем ли мы называть мигрантов на белорусско-польской границе «беженцами» по умолчанию?





«Беженец» - это конкретно определенное юридическое понятие в международном праве, и иракские курды, в большинстве случаев, под него не подпадают. Никаких сверхдрам� �ичных событий в иракском Курдистане сейчас не происходит, нет ни войны, ни массового этнического преследования, которыми можно было бы объяснить миграционные потоки «беженцев» через Беларусь.





В мире сейчас просто нет такого глобального миграционного кризиса, который был бы сравним с ситуацией в Сирии в 2015 году. Нет его и в Ираке.





Ситуация в этой стране в последние годы постепенно стабилизировалась, число беженцев и внутренних вынужденных переселенцев последовательно сокращалось. За последние годы миллионы иракцев, которые ранее были беженцами либо внутренними переселенцами, вернулись в свои дома.





Сегодняшний Ирак не просто перестал быть крупным поставщиком новых беженцев, но и превратился в страну, где нашло себе убежище около 300 тысяч граждан других стран (в первую очередь сирийцев).





Это вовсе не означает, что реальных беженцев, которые соответствовали бы этому понятию, на белорусско-польской границе нет. Конечно, там, кроме экономических мигрантов, которые хотят улучшить качество жизни, есть и реальные беженцы. Но в целом, согласно международному праву, иракские курды имеют мало шансов получить политическое убежище в Европе.





У многих может возникнуть вопрос: «Да какая разница, будем называть мы этих людей беженцами или мигрантами? Они бегут из неблагополучных стран, от нищеты, давайте называть их беженцами».





Но называть «беженцами» мигрантов, которые по международному праву ими не являются, означает вредить реальным беженцам.





«Смешение в одну кучу понятий «беженец» и «мигрант» может иметь серьезные последствия для жизни и безопасности реальных беженцев. Беженцы, в отличие от мигрантов, требуют конкретной правовой защиты, и размывание этих двух понятий отвлекает внимание от защиты реальных беженцев.





Эдриан Эдвард из Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Размывание понятий может подорвать общественную поддержку беженцев и самого института предоставления убежища, когда все больше и больше реальных беженцев нуждается в защите», — пишет в своей статьеиз Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.





Эти слова актуальны и для ситуации в Беларуси. Те, кто безосновательно называет всех мигрантов на белорусско-польской границе «беженцами», маргинализируют в глазах самих белорусов и части международного сообщества более 80 миллионов реальных беженцев и вынужденных переселенцев во всем мире — несчастных людей, которым особенно нужна помощь, из какой бы страны они не были.





Что после всего этого будут думать белорусы, услышав слово «беженец»? Они будут представлять себе не обездоленных людей, бегущих и спасающих свои жизни от войн, политического преследования и природных катастроф, а экономических мигрантов, которые в поисках лучшей жизни не гнушаются ситуативной договоренностью с авторитарным режимом, который бесстыдно испытывает европейские законы и институты на прочность.





Как определить, кто такой «беженец»?

Термин «беженец» имеет четкое юридическое значение. Оно прописано в Женевской Конвенции 1951 года о статусе беженцев, а также в протоколе 1967 года. Конвенцию и протокол, в которых регулируются вопросы беженцев, подписало абсолютное большинство государств планеты.





На основании этих документов и осуществляется защита беженцев. Закрепленные в них принципы попали во множество других международных, региональных и национальных законов.





Согласно этим базовым документам, беженцы — это люди, которые в силу обоснованных опасений могут стать жертвой преследования по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических взглядов, находятся вне страны своей гражданской принадлежности и не могут пользоваться защитой этой страны или не желают пользоваться такой защитой вследствие таких опасений.





То есть это лица, которые спасались от вооруженного конфликта или преследования. В конце 2020 года их насчитывалось 34,3 миллиона во всем мире. Их положение настолько опасно и невыносимо, что они пересекают национальные границы в поисках безопасности и получают доступ к помощи государств, ООН и других организаций.





Таких людей признают беженцами именно потому, что им опасно возвращаться домой, и им нужен приют за границей. Это люди, для которых отказ в предоставлении убежища влечет потенциально смертельные последствия, в отличие от экономических мигрантов.





А мигранты решают переехать в другое государство не из-за непосредственной угрозы преследования или смерти, а для улучшения своих жизненных условий, поиска работы, получения образования, воссоединения семьи или по другим причинам.





В отличие от беженцев, которые не могут безопасно вернуться домой, мигранты не сталкиваются с такими препятствиями для возвращения.





Важно различать понятия «мигрант» и «беженец». Страны имеют дело с экономическими мигрантами в соответствии со своими миграционными законами и процедурами. А вопросы беженцев решаются как национальными законами и процедурами, так и международными.





мигрант это человек, который добровольно покидает свою страну, чтобы переселиться в любую другую. Мотивы могут быть разные: семейные, экономические, жажда приключений, что угодно. Согласно рекомендациям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев,Мотивы могут быть разные: семейные, экономические, жажда приключений, что угодно.





Если мигрант руководствуется исключительно экономическими мотивами, то он экономический мигрант и беженцем не является.





В некоторых случаях эти понятия, правда, могут накладываться. Например, если ухудшение экономического положения человека связано с его преследованием по политическим, религиозным, расовым и социальным мотивам.





Если какие-то дискриминационные меры подрывают благосостояние определенной этнической или религиозной группы, то такой человек может быть признан беженцем. Но если ему просто не нравится общая экономическая ситуация в государстве, и он живет в нищете — на основании только этого беженцем он не станет.





Используя правильные определения, не путая понятия, называя мигрантов мигрантами, не разбрасываясь словом «беженец» направо и налево, мы тем самым не усугубляем ситуацию реальных беженцев. Любую проблему можно решить только, если называть вещи своими именами. Слова имеют значение.



