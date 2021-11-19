



«Лукашенко и [власти] Беларуси совершенно бессовестно стремились использовать миграцию в качестве оружия», - сказал Блинкен журналистам во время визита в Нигерию, добавив, что Вашингтон имеет право при необходимости ввести новые санкции в отношении Минска.





Разгон лагерей был осуществлен после продолжавшихся в течение недели многосторонних дипломатических усилий. Канцлер Германии Ангела Меркель дважды разговаривала по телефону с Александром Лукашенко, общения с которым европейские лидеры обычно избегают.





Президент России Владимир Путин в четверг призвал белорусского лидера начать диалог со своими оппонентами, которые быстро отвергли эту идею, заявив, что переговоры возможны только если Лукашенко освободит из тюрьмы политических заключенных.





Власти Беларуси заявили, что Александр Лукашенко предложил Ангеле Меркель план выхода из кризиса, в соответствии с которым ЕС примет 2 тысячи человек, а Минск отправит домой еще 5 тысяч.





Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер отклонил это предложение и заявил о том, что Лукашенко распространяет дезинформацию.





«Если бы мы приняли беженцев, если бы мы уступили давлению и сказали о том, что мы принимаем беженцев в европейские страны, тогда это означало бы реализацию самой основы этой вероломной стратегии», - сказал Зеехофер, выступая в Варшаве.





Источник в правительстве добавил, что Германия не соглашалась ни на какую сделку с Минском, подчеркнув, что это общеевропейская проблема.





Незадолго до заявления Лукашенко Европейская комиссия заявила, что переговоры с Беларусью по поводу положения мигрантов невозможны.





«Мы очень четко заявили о своей позиции - это искусственно созданный, управляемый государством кризис, и режим Лукашенко несет ответственность за его прекращение и разрешение», - заявил представитель Еврокомиссии.





Ранее в четверг сотни иракцев зарегистрировались в аэропорту Минска, чтобы вылететь обратно в Багдад, что стало первым репатриационным рейсом в Ирак с августа.





Белорусская государственная авиакомпания «Белавиа» тем временем прекратила допуск граждан из Афганистана, Ирака, Ливана, Ливии, Сирии и Йемена на борт рейсов, вылетающих из столицы Узбекистана Ташкента в Минск.





ЕС оказал дипломатическое давление на страны региона, чтобы они не допускали мигрантов на борт рейсов, вылетающих в Беларусь.