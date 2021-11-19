"Ночь не отличалась от предыдущих. Были попытки штурма границы", - сказал Блащак, отметив, что таких попыток было "несколько".





Он подчеркнул, что теперь нелегалы не пытаются штурмовать границу большой группой, а приняли другую тактику. "Меньшие группы, которые атакуют границу в разных местах. Это группы от 10 до нескольких десятков людей", - сказал министр.





С начала года польские пограничники зафиксировали более 34 тысяч попыток незаконного пересечения польско-белорусской границы, из них 6 тысяч в ноябре, около 17,3 тысячи в октябре, почти 7,7 тысячи в сентябре и более 3,5 тысячи в августе.



