– Интересно было со стороны Европы, – пишет Кузнецов. – Польша предъявила открытый ультиматум: в случае, порядок на границе не будет наведен до 21 ноября, через пункт пропуска в Кузнице будет перекрыто жд сообщение.





Это, безусловно, мера экономическая – потери от такого шага будут измеряться в финансах. Однако в то же время, ультиматум имеет и предупредительный характер. Если уж кто-то переходит к таким мерам, это означает, что в целом образ действий признан приемлемым и, в случае эскалации, может быть расширен.





То есть, речь, в случае продолжения мигрантского давления с белорусской стороны, идет о возможной торгово-транзитной блокаде Минска со стороны ЕС. Польша бы не сделала такого ультиматума, если бы существовала вероятность, что за такое ей самой грозят какие-то санкции.





То есть, это история о том, что Варшава имеет со стороны Европы однозначную поддержку и расколоть Евросоюз мигрантами у тех, кто, возможно, имел такие цели, явно не получилось.





Собственно говоря, другие события с этого же вектора прямо сказанное подтверждают. Германия отреклась от возможного признания Лукашенко и от возможных договоренностей. Еврокомиссия заявила, что «диалог» - это лишь технические консультации. Общий месседж ЕС оказался в том, что проблема должна решаться при участии ООН и специализирующихся по беженцам организаций.





Все стенания о «предательстве» Европы оказались пшиком, информационным шумом.



