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Дело БелаПАН: Ирину Левшину и Дмитрия Новожилова обвинили в «создании экстремистского формирования»

За «создание экстремистского формирования» грозит лишение свободы до 7 лет.

Дело БелаПАН: Ирину Левшину и Дмитрия Новожилова обвинили в «создании экстремистского формирования»
фото из открытых источников
Левшину и Новожилова задержали 18 августа якобы за «организацию массовых беспорядков» (статья 342 Уголовного кодекса Республики Беларусь). Позже Следственный комитет заявил, что их обвиняют в «уклонении от уплаты налогов» (статья 243 УК).

Свободе стало известно, что также в «создании экстремистского формирования» обвинили медиаменеджера Андрея Александрова. Он в тюрьме с 27 января 2021 года. Александрова обвиняют в:
 
организации массовых беспорядков (статья 342)
уклонении от уплаты налогов (статья 243)
измена Родине (статья 356).
Теперь еще добавилась статья 361-1 УК.

БелаПАН — старейшее в Беларуси независимое информационное агентство. Оно работало с 1991 года.

15 ноября 2021 года с сайта МВД стало известно, что 1 ноября КГБ признал БелаПАН «экстремистским формированием». Спецслужба пояснила, что «группа граждан из числа сотрудников БелаПАН осуществляет экстремистскую деятельность». Логотип в виде надписи «БелаПАН» и всадника с мечом на коне КГБ также признал экстремистским. 
(перевод intex-press.by) 
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