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Моравецкий предложил профинансировать перелет мигрантов на родину

Власти Польши готовы решительно защищать собственную границу от мигрантов, заявил журналистам премьер-министр Матеуш Моравецкий.

фото © Sputnik / Алексей Витвицкий 

Мигранты из стран Ближнего Востока скопились на белорусско-польской границе, чтобы проникнуть на территорию ЕС, что спровоцировало кризис в регионе, пишет sputnik.by

Вчера из аэропорта белорусской столицы вылетел самолет иракских авиалиний с более, чем четырьмя сотнями мигрантов на борту, которые решили вернуться домой.

"Я считаю, что мы должны довести через солидарную и решительную политику, решительную оборону границы Польши, Литвы и Латвии с Беларусью до возвращения мигрантов назад домой", - сказал глава правительства Польши.
По его словам, польские власти могут помочь профинансировать перелеты из Беларуси, из Минска в Багдад или Стамбул, или любые другие города.
Варшава против коридора

Матеуш Моравецкий сообщил также, что разговаривал с Ангелой Меркель и она приняла позицию польских властей. После чего "подчеркнул, что никакие договоренности, которые могли бы касаться Польши и всей этой ситуации не могут согласовываться без нашего участия".
При этом он заверил, что о договоренностях о гуманитарном коридоре услышал только из уст пресс-секретаря белорусского лидера.

"Я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны – это их прерогатива, но я предостерегаю от этого", - подчеркнул польский политик.
По его мнению, подобные шаги будут только придавать смелости Александру Лукашенко действовать в подобном ключе, поэтому мигрантов через территорию Польши пропускать не станет.

"Мы нашей позиции по искусственно спровоцированному миграционному движению не изменим", - подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Ирак спешит на помощь Польше

Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми пообещал Матеушу Моравецкому всяческую помощь и сотрудничество в доставке своих граждан на родину, написал на своей странице в Facebook польский премьер.

По его словам, в Ирак вернутся мигранты, которые были задержаны на польской территории после незаконного пересечения белорусско-польской границы.
Мустафа аль-Казыми заверил своего польского коллегу, что прямые рейсы в Минск из Ирака будут по-прежнему приостановлены. При этом Ирак предпримет все возможные шаги для возвращения своих граждан на родину.

Премьер-министр Курдистана также предложил сотрудничество. В ходе беседы он подчеркнул, что люди, оказавшиеся на границах Евросоюза, становятся жертвами контрабандистов.
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