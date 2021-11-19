Антониу Гутерришу передано личное письмо Владимира Макея о ситуации на границе вокруг беженцев
Генсеку ООН передано личное письмо главы МИД Беларуси, сообщает госагентство БелТА со ссылкой на постоянного представителя Беларуси при ООН Валентина Рыбакова в четверг.
фото: БелТА
"Дипломат рассказал, что накануне у него состоялась встреча с генеральным секретарем, во время которой и было передано личное письмо главы белорусского МИД о ситуации вокруг беженцев на западных границах Беларуси с изложением фактической официальной позиции Беларуси о тех шагах, которые предпринимаются по разрешению ситуации и оказанию содействия беженцам", - информирует БелТА.
Кроме того, по словам постпреда, Гутерриш согласился с тем, что Беларусь не является ни источником, ни причиной потоков беженцев.
По словам постпреда, Гутерриш в разговоре подчеркнул, что "прекрасно знает ситуацию, при которой мигранты, направляющиеся в Западную Европу, категорически не рассматривают транзитные страны в качестве цели своего путешествия".
"Разумеется, не желая останавливаться в данном конкретном случае в Беларуси, ни даже в Польше. Ни тем более в Литве. Их единственной целью является достижение каким-то образом в первую очередь Германии. И он с этой ситуацией лично неоднократно сталкивался на своем предыдущем посту (ранее Антониу Гутерриш занимал пост верховного комиссара ООН по делам беженцев - ИФ)", - сказал белорусский дипломат.
"Генеральный секретарь ООН поблагодарил Беларусь за разъяснения официальной позиции, переданную информацию. Отметил, что изучит все представленные материалы и внимательно будет следить за развитием ситуации", - подчеркнул Рыбаков.
По его словам, генсек ООН также подтвердил активную вовлеченность в процесс разрешения кризиса и передачи гуманитарной помощи Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международной организации по миграции.
На встрече стороны условились о поддержании прямого личного контакта, а также с Секретариатом и пресс-службой ООН, чтобы дополнительно передавать актуальную информацию о развитии ситуации.
"Мы договорились о том, что будем делиться нашим видением, пониманием ситуации, информацией с генеральным секретарем и всеми структурами ООН. В заключение встречи генеральный секретарь ООН попросил передать теплый привет президенту Беларуси Александру Лукашенко. Мы договорились о дальнейшем поддержании контактов. Мы будем в полном объеме объективно и непредвзято докладывать, рассказывать генеральному секретарю о тех событиях, которые будут происходить", - резюмировал постпред. Его цитирует Интерфакс-Запад.
07:47 19/11/2021
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