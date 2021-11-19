При этом он подчеркнул, что границы ЕС должны быть защищены заборами, в случае необходимости.





Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.





Выступая на международной конференции по миграции Хойс заявил, что европейские министры внутренних дел были озабочены пандемией коронавируса, кризисом мигрантов, который, по его словам, является гибридной войной, которую ведет Беларусь против восточных границ ЕС, и падением правительства в Афганистане.





"Все три фактора дополнительно способствовали увеличению числа нелегальных мигрантов, движущихся в Европу и на Балканы, дестабилизируя ЕС", - заявил министр.





Хойс сравнил нынешнюю ситуацию с наплывом беженцев и мигрантов в 2015 году, когда ЕС принял около миллиона человек, спасающихся от войны в Сирии, при этом добавив, что сейчас есть большая разница: "Нет больше "Добро пожаловать, беженцы"".





"Я считаю, что внешние границы должны быть защищены, даже заборами, если это необходимо", - сказал Хойс, добавив, что он поддерживает инициативу, согласно которой ЕС должен финансировать строительство заборов на своих внешних границах.





Напомним, по данным властей Беларуси, в стране находятся около 7 тысяч мигрантов.