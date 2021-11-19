+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Саакашвили потерял сознание на встрече с адвокатами. Он в реанимации

Гражданин Украины, третий президент Грузии Михеил Саакашвили потерял сознание во время встречи с адвокатами в тюремной больнице. Его перевели в реанимацию.

Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая, а также Рустави 2.

"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал", – рассказал Басилая.

Врач-реаниматолог Гулико Килифтари утверждает, что Саакашвили отправили в реанимацию и стабилизировали. Политик 49-й день держит голодовку, пишет news.liga.net

"Состояние пациента абсолютно стабильное, был эпизод обморока, его состояние стабилизировалось в результате небольшой реанимации", – сказала Килифтари и добавила, что сейчас Саакашвили в сознании и контактирует с окружающими.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]