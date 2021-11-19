Об этом сообщает Эхо Кавказа со ссылкой на адвоката политика Бека Басилая, а также Рустави 2.





"Не могу делать медицинских оценок, но он был в очень тяжелом состоянии. Когда он упал, пока принесли носилки, он был в очень плохом состоянии. Миша выходил со встречи с адвокатами, должен был подняться наверх, но когда выходил, упал", – рассказал Басилая.





Врач-реаниматолог Гулико Килифтари утверждает, что Саакашвили отправили в реанимацию и стабилизировали. Политик 49-й день держит голодовку, пишет news.liga.net





"Состояние пациента абсолютно стабильное, был эпизод обморока, его состояние стабилизировалось в результате небольшой реанимации", – сказала Килифтари и добавила, что сейчас Саакашвили в сознании и контактирует с окружающими.