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Экс-канцлер Австрии Себастьян Курц









Национальный совет Австрии единогласно лишил экс-канцлера Себастьяна Курца депутатского иммунитета. Об этом в четверг, 18 ноября, сообщает Spiegel online.





Примечательно, что сам Курц этот шаг поддержал. Ранее политик уже говорил, что будет рад лишиться иммунитета, поскольку это позволит ему через суд доказать свою невиновность.





Прокуратура по экономическим и коррупционным расследованиям ведет против бывшего канцлера расследование по подозрению в коррупции, его подозревают в том, что на деньги налогоплательщиков он оплачивал соцопросы, искусственно скорректированные в его пользу, что позволило ему добиться должности лидера Австрийской народной партии и канцлера.





По версии следствия, злоупотребления совершались в период с 2016 по 2018 годы.





Сам Курц говорит, что заинтересован в скорейшем прояснении ситуации и отрицает обвинения, пишет Корреспондент.





Обыски, в том числе в австрийской федеральной канцелярии, в штаб-квартире партии экс-канцлера и министерстве финансов прошли 6 октября. Из-за угрозы вотума недоверия Курц подал в отставку, но сохранил за собой должность главы партии и стал председателем парламентской фракции.





Себастьян Курц впервые стал канцлером Австрии в декабре 2017 года в возрасте 31 года. В мае 2019 года его правительству на фоне скандала, получившего название "Ибицагейт", правительству Курца был вынесен вотум недоверия. Тогда Курц ушел в отставку с поста канцлера, однако вернулся на этот пост по итогам досрочных парламентских выборов.





Новым канцлером Австрии стал теперь уже бывший глава МИД Александр Шалленберг, чью кандидатуру оперативно утвердил президент.