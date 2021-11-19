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Генпрокуратура РБ возбудила уголовное дело против «высших должностных лиц Польши»

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело о пропаганде войны из-за действий польских силовиков во время попытки прорыва мигрантами границы 16 ноября. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По словам генпрокурора Андрея Шведа, дело возбуждено против «высших должностных лиц Польши», пишет afn.by

«Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признака преступления, предусмотренного ст. 123 Уголовного кодекса, а именно — пропаганда войны», - сообщил Швед.

По мнению чиновника, польские власти «неоднократно осуществляли и осуществляют незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев».
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