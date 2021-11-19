По словам генпрокурора Андрея Шведа, дело возбуждено против «высших должностных лиц Польши», пишет afn.by





«Нами зафиксированы неоднократные публичные выступления ряда граждан Польши, в том числе должностных лиц, с призывами осуществить агрессию Польши в отношении Республики Беларусь. В данном случае речь идет о наличии состава признака преступления, предусмотренного ст. 123 Уголовного кодекса, а именно — пропаганда войны», - сообщил Швед.





По мнению чиновника, польские власти «неоднократно осуществляли и осуществляют незаконную депортацию, пытки и акты жестокости в отношении беженцев».