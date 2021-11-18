Дмитрий Дубовский, Игорь Олиневич, Дмитрий Резанович и Сергей Романов в суде









Валерий Тулеко по ходатайству прокурора сделал рассмотрение дела закрытым для слушателей, В начале процесса судьяпо ходатайству прокурора сделал рассмотрение дела закрытым для слушателей, пишет лишенный регистрации spring96.org, причина – защита персональных данных трех потерпевших, которые проходят по делу.





Известно, что как минимум трех обвиняемых – Олиневича, Резановича и Романова – удалили из зала суда за нарушение порядка в заседании. Это следует из письма Дмитрия Дубовского к сестре, которое приводит телеграм-канал «Право на восстание».





«Вот и вернулся (ближе к вечеру) после сегодняшнего сумасшедшего дня: нашего появления в суде. Если честно, я даже не понял, что это было и пребывал в некоторой растерянности даже :) Слишком всё эмоционально и суетливо было.





До сих пор не могу прийти в себя и как-то подытожить этот день. Как будто посмотрел какой-то сон мимолетный… Такое ощущение, что ничего ещё и не было, что суд ещё и не начинался.





Не знаю, как я выглядел со стороны, но сам собой не доволен… Как-то всё по-другому себе представлял и планировал.





Однако, все надуманные конструкты, шаблоны, фразы по существу дела куда-то отсеклись, возможно, ещё по дороге из тюрьмы в суд, в зале которого так и вообще всё, что думалось и держалось в голове до этого, заместились совершенно иным… Хотя, ближе к завершению дня, вроде как, стабилизировал своё состояние и старался вникать в ход разбирательства, слушая внимательно показания потерпевших, местами было интересно…





Деморализовало ещё то, что адвокат так и не посетил меня перед началом суда, отсюда и нервозность, пожалуй. Ну и сам формат заседания вовсе не располагает к какому-то справедливому разбирательству.





Безусловно, опечалило ещё и то, что Вас (кто пришёл) удалили из зала и сделали заседание закрытым, что, в принципе, было ожидаемо.





После этого вообще не хотелось там оставаться, в принципе, что и сделали мои товарищи, решившие не посещать заседания до определённого момента, дабы не портить себе нервы и не тратить силы на бесполезное мероприятие. Я, в свою очередь, пока ещё остаюсь и посещу одно заседание, понаблюдаю за процессом… но без особого вмешательства со своей стороны. Будем дожидаться прения сторон и «последнего слова» с приговором.





Вроде как, все обещали появится и вернуться в суд именно в эти последние дни рассмотрения дела :) Как-то, так… с этим судом».





Напомним, анархисты Игорь Олиневич, Дмитрий Дубовский, Дмитрий Резанович и Сергей Романов были задержаны в ночь с 28 на 29 октября 2020 года недалеко от белорусско-украинской границы. Их обвиняют по ряду уголовных статей за поджог служебных автомобилей, здания ГАИ и государственного комитета экспертиз в Гомельской области:





ч. 2 ст. 289 — акт терроризма;

ч. 2 и ч. 4 ст. 295 — незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ;

ч. 1 ст. 333-1 — незаконное перемещение через границу запрещенных веществ, огнестрельного оружия и взрывчатых устройств (только Дмитрия Дубовского и Игоря Олиневича).

Больше года анархисты удерживаются в СИЗО КГБ, им грозит до 20 лет лишения свободы.





Написать анархистам письма и открытки можно по адресу:





Главпочтамт, а/я 8, Минск, 220050





Дубовскому Дмитрию Николаевичу

Олиневичу Игорю Владимировичу

Романову Сергею Александровичу

Резановичу Дмитрию Григорьевичу











