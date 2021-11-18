Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Die Welt.





По словам посла Украины в Германии Андрея Мельника, соответствующее решение было принято из-за риска того, что мигранты могут быть перенаправлены с белорусско-польской границы на украинскую.





"Это только начало. Также может быть объявлено чрезвычайное положение. Мы готовы ко всему", - отметил Мельник.





Посол добавил, что граница между Украиной и Беларусью состоит из болот и лесов, в связи с чем ее довольно трудно контролировать.





"Мы обеспокоены тем, что эта территория может быть использована для возможных провокаций", - заявил Мельник.





Ранее РБК-Украина сообщало о том, что Украина готовится к эскалации миграции на границе с Беларусью.





Тем временем президент Владимир Зеленский попросил помощи у ЕС с укреплением границы.