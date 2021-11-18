Что это было? Nashaniva.com спросила у политолога Валерия Карбалевича.





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«Заявление Путина довольно неожиданное и странноватое. Потому что в течение года министр иностранных дел России Лавров говорил, что в Беларуси идет диалог между властью и гражданским обществом относительно конституционной реформы, все в порядке с этим, — говорит Валерий Карбалевич. — А тут вдруг, по словам Путина, ничего такого нет и диалог надо начинать.





Я это объясняю той же причиной, которая вызвала напряженность в октябре, когда произошла история с «Комсомолкой», последовал обмен уколами с телеканалов, потом отказ Путина приезжать в Минск…





Полагаю, слова Путина связаны с тем, что Лукашенко не выполняет обещаний, которые дал год назад на встрече в Сочи. Путин тогда поддержал Лукашенко, но при условии, что произойдет транзит власти и Лукашенко уйдет.





А теперь же оказывается, что Лукашенко никуда не уходит, а остается главой Всебелорусского народного собрания, что не соответствует обещаниям об уходе.





И это Путину, как я полагаю, не нравится, поэтому он таким образом и троллит Лукашенко.



