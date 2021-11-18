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Карбалевич о словах Путина: Просто троллинг

19 ноября Путин неожиданно высказался: «Ситуация в Беларуси, она хоть и успокоилась внутри страны, но тем не менее проблемы есть — и призвал власть к диалогу с оппозицией.

Карбалевич о словах Путина: Просто троллинг
Что это было? Nashaniva.com спросила у политолога Валерия Карбалевича.

Фото ТАСС

«Заявление Путина довольно неожиданное и странноватое. Потому что в течение года министр иностранных дел России Лавров говорил, что в Беларуси идет диалог между властью и гражданским обществом относительно конституционной реформы, все в порядке с этим, — говорит Валерий Карбалевич. — А тут вдруг, по словам Путина, ничего такого нет и диалог надо начинать.

Я это объясняю той же причиной, которая вызвала напряженность в октябре, когда произошла история с «Комсомолкой», последовал обмен уколами с телеканалов, потом отказ Путина приезжать в Минск…

Полагаю, слова Путина связаны с тем, что Лукашенко не выполняет обещаний, которые дал год назад на встрече в Сочи. Путин тогда поддержал Лукашенко, но при условии, что произойдет транзит власти и Лукашенко уйдет.

А теперь же оказывается, что Лукашенко никуда не уходит, а остается главой Всебелорусского народного собрания, что не соответствует обещаниям об уходе. 

И это Путину, как я полагаю, не нравится, поэтому он таким образом и троллит Лукашенко.

Также возможны противоречия в разрешении кризиса с мигрантами. Неслучайно в последнее время Путин и Лукашенко часто разговаривают по телефону. Если бы все было в порядке, вряд ли созвоны были бы настолько регулярными.< iv>

Возможно, когда к Путину обращались руководители европейских стран, он и пообещал помощь в решении мигрантского вопроса, а впоследствии выяснилось, что повлиять на Лукашенко не так просто. Соответственно, сейчас Путин не может выполнить своих обещаний, что его и раздражает.

Но не стоит надеяться, что Путин действительно заинтересован в диалоге белорусской власти с оппозиции. Ведь сам Путин не ведет диалога со своими оппонентами, он делает с ними как раз то же, что и Лукашенко — сажает в тюрьму.

Поэтому, полагаю, слова Путина — это просто троллинг».
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