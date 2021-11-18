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Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов

Источник: Меркель в разговоре с Лукашенко отказалась принять мигрантов с границы.


Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как речь идёт о европейской проблеме, которую Германия не решает в одиночку, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ.

"Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку", - заявил источник.

На границе Беларуси и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Беларусь отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.
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