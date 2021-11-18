



Врио канцлера ФРГ Ангела Меркель в разговоре с белорусским президентом Александром Лукашенко отказалась принять мигрантов с белорусско-польской границы, так как речь идёт о европейской проблеме, которую Германия не решает в одиночку, заявил РИА Новости источник в кабмине ФРГ.





"Германия не согласилась с этим. Речь идёт о европейской проблеме, которую Германия решает не в одиночку", - заявил источник.





На границе Беларуси и Польши последние несколько недель скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны ЕС. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Беларусь отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов.