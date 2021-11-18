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Польша выдвинула ультиматум Беларуси

Власти Польши выдвинули Беларуси ультиматум, они требуют до 21 ноября стабилизировать обстановку на границе. В противном случае Варшава намерена закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Об этом сообщается на сайте польского МВД.

Польша выдвинула ультиматум Беларуси
Фото Sputnik
«Главнокомандующий пограничной службой сообщил своему коллеге, что польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года», - говорится в сообщении.

Отмечается, что Польша приостановит движение поездов через Кузницу из-за опасений за безопасность.

Напомним, что сегодня все мигранты отошли от границы. Они теперь размещены неподалеку в логистическом центре и лагере отдыха. 
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