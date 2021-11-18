Польша выдвинула ультиматум Беларуси

«Главнокомандующий пограничной службой сообщил своему коллеге, что польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года», - говорится в сообщении.





Отмечается, что Польша приостановит движение поездов через Кузницу из-за опасений за безопасность.





Напомним, что сегодня все мигранты отошли от границы. Они теперь размещены неподалеку в логистическом центре и лагере отдыха.