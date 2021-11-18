Польша выдвинула ультиматум Беларуси
Власти Польши выдвинули Беларуси ультиматум, они требуют до 21 ноября стабилизировать обстановку на границе. В противном случае Варшава намерена закрыть железнодорожный пункт пропуска в Кузнице. Об этом сообщается на сайте польского МВД.
Фото Sputnik
«Главнокомандующий пограничной службой сообщил своему коллеге, что польская сторона ожидает стабилизации ситуации, связанной с пребыванием нелегальных мигрантов вблизи пограничного перехода в Кузнице к воскресенью, 21 ноября этого года», - говорится в сообщении.
Отмечается, что Польша приостановит движение поездов через Кузницу из-за опасений за безопасность.
Напомним, что сегодня все мигранты отошли от границы. Они теперь размещены неподалеку в логистическом центре и лагере отдыха.
18:36 18/11/2021
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