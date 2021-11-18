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На карте мира может появиться новое государство

Глава правительства Токелау – зависимой территории Новой Зеландии в Тихом океане – Алики Келихиано Калоло объявил о проведении дискуссии в Фоно (парламенте) острова о возможном изменении статуса территории в этом декабре.




Guardian сообщает, что дискуссия приурочена к приближающемуся столетию нахождения острова в составе Новой Зеландии.

Отмечается, пишет Haqqin.az, что в Токелау уже прошли два референдума об изменении статуса территории в 2006 и 2007 годах, однако сторонники автономии тогда не смогли добиться необходимых 66,6% голосов «за» самоуправление. Тем не менее, тогда у островитян было всего два варианта выбора — «за» и «против».

Глава правительства сообщает, что в этот раз жителям острова может быть предложено несколько вариантов на выбор, в числе которых будет и полная интеграция Токелау в состав Новой Зеландии. В случае же, если жители проголосуют за независимость, Токелау станет «независимым ассоциированным государством», полностью автономным от метрополии, и будет управлять всем, кроме внешней политики и безопасности.

В МИД Новой Зеландии заявили, что примут любое волеизъявление народа Токелау на взаимовыгодных условиях.

Токелау было аннексировано Великобританией в 1916 году, уже в 1925-м было переведено под управление генерал-губернатора Доминиона Новая Зеландия и с тех пор является новозеландской зависимой территорией. C населением в 1 400 человек, в случае независимости, Токелау станет страной с самым маленьким по численности населением после Ватикана.
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