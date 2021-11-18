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Мацукевич: Беларуские власти готовы на компромиссы для восстановления контактов с Западом

Роль, которую играет сейчас Владимир Путин, позволяет ему снять сливки и предстать в очень положительном облике посредника и дипломата.

Мацукевич: Беларуские власти готовы на компромиссы для восстановления контактов с Западом
Об этом в интервью корреспонденту газеты «Белорусы и рынок» заявил бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии, старший исследователь Центра новых идей Павел Мацукевич.

Он считает, что Путин фактически поменялся с Лукашенко ролями, если сравнивать нынешнюю ситуацию с 2014 годом. Тогда аналогичную услугу для Запада оказал Лукашенко: не признал аннексию Крыма и принял в Минске «нормандский формат», поработав донором региональной безопасности в важный для Европы момент.

Сейчас эта роль за Путиным.

— Причем, на мой взгляд, российский президент имеет абсолютный контроль над этой ситуацией: обостряет и эскалируют ее чужими руками. А его манипуляции настолько эффекты, что удаётся щелкнуть по носу Польше и странам Балтии руками не только Лукашенко, но и Меркель, ведь все эти созвоны Берлина с Москвой и Минском отводят Варшаве и другим столицам роль статистов. И под шумок всего этого и 28 таинственных интеграционных карт наращивается военное присутствие России в Беларуси, —  говорит он.

По словам Мацукевича, военное сотрудничество Беларуси и России сделало впечатляющий шаг вперёд: мы уже имеем учебно-боевые центры, подписана военная доктрина "союзного государства", продлена аренда военных объектов, российские стратегические бомбардировщики «утюжат» воздушное пространство вдоль белорусской границы.

Тем не менее тягать за усы соседей "союзног� государства", прощупывая их уязвимые места и предел терпения, это одно, а допустить горячий конфликт — совсем нежелательное другое.

— Мне кажется, Владимир Путин хорошо чувствует момент, когда нужно остановиться, чтобы не переиграть самого себя. Нельзя исключать определенных вспышек напряженности на границе с Польшей и странами Балтии, но в целом миграционный конфликт будет исчерпан, — считает экс-дипломат.

По его мнению, белорусская сторона очень заинтересована в восстановлении контактов с западными странами, потому что эти контакты позволяли Лукашенко балансировать. Поэтому, несмотря на всю воинственную риторику официального Минска, белорусские власти  готовы идти на компромиссы для восстановления контактов с Западом. 

Более того, если телефонные переговоры Минска и Берлина были согласованы с Москвой, то в случае дальнейшего развития таких контактов у Лукашенко могут возникнуть неприятности от Кремля, ведь это может создать проблемы процессу транзита Беларуси в Россию вплоть до его приостановки. 

Заявленный ранее разворот в сторону Азии — это ведь тоже была своего рода попытка разнообразить внешнеполитические связи Беларуси, чтобы снизить уровень своей зависимости от России. Но с помощью одной Азии, без Запада, это точно не удастся. 

А вот при возобновлении сотрудничества с ЕС, частичном снятии ограничений или их заморозке, в интеграционной истории с Россией белорусский режим попытается дать задний ход.

Что касается вероятности заморозки санкций, то, по словам Мацукевича, это зависит исключительно от воли сторон и компромисса. Пока это отдаленная перспектива, но нахождение развязки по миграционному кризису открывает к ней прямую дорогу, считает бывший дипломат.
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