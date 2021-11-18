







Так она прокомментировала заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, пишет Interfax.by, что кризисную ситуацию с нелегальной миграцией на польско-литовской границе с Беларусью можно разрешить, обратившись и к Лукашенко.





"Я не думаю, что внешняя политика Литвы меняется, но в таких условиях важно не давать дополнительные козыри в руки таких игроков, как господин Лукашенко", - сказала глава правительства в интервью новостному порталу Delfi.





"Я вижу попытку их взять. Сможет ли Европейский Союз до конца оставаться единым в своих оценках, как это было до сих пор, и я очень надеюсь, что так оно и будет, и что это не будет означать, что мы можем говорить о каких-то переговорах с людьми, которые шантажируют ЕС и пытаются добиться признания", - добавила Шимоните.





В интервью британской телерадиокорпорации BBC Науседа заявил, что, по его мнению, кризис нелегальной миграции можно решить, обратившись и к Лукашенко. Он сказал об этом после первого разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и Лукашенко.





При этом, по словам литовского президента, такие переговоры не означают признание Лукашенко законным руководителем Беларуси.







