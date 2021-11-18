+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Премьер Литвы выступает против переговоров с Лукашенко в связи с миграционным кризисом

Литовский премьер-министр Ингрида Шимоните предостерегает от предоставления Александру Лукашенко "дополнительных козырей" в ситуации с миграционным кризисом.



Так она прокомментировала заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, пишет Interfax.by, что кризисную ситуацию с нелегальной миграцией на польско-литовской границе с Беларусью можно разрешить, обратившись и к Лукашенко.

"Я не думаю, что внешняя политика Литвы меняется, но в таких условиях важно не давать дополнительные козыри в руки таких игроков, как господин Лукашенко", - сказала глава правительства в интервью новостному порталу Delfi.

"Я вижу попытку их взять. Сможет ли Европейский Союз до конца оставаться единым в своих оценках, как это было до сих пор, и я очень надеюсь, что так оно и будет, и что это не будет означать, что мы можем говорить о каких-то переговорах с людьми, которые шантажируют ЕС и пытаются добиться признания", - добавила Шимоните.

В интервью британской телерадиокорпорации BBC Науседа заявил, что, по его мнению, кризис нелегальной миграции можно решить, обратившись и к Лукашенко. Он сказал об этом после первого разговора между канцлером Германии Ангелой Меркель и Лукашенко.

При этом, по словам литовского президента, такие переговоры не означают признание Лукашенко законным руководителем Беларуси.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]