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Путин призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией

Белорусским властям стоит пойти на диалог с оппозицией, заявил 18 ноября на коллегии МИД России Владимир Путин.

Путин призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией
Пока приемлемой формой диалога для Лукашенко был только разговор с узниками "американки"
"Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть. И мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", — сказал глава РФ

При этом, по словам Путина, несмотря ни на что Россия продолжит курс "на укрепление связей" со страной-соседом.
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