Путин призвал белорусские власти к диалогу с оппозицией
Белорусским властям стоит пойти на диалог с оппозицией, заявил 18 ноября на коллегии МИД России Владимир Путин.
Пока приемлемой формой диалога для Лукашенко был только разговор с узниками "американки"
"Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть. И мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", — сказал глава РФ
При этом, по словам Путина, несмотря ни на что Россия продолжит курс "на укрепление связей" со страной-соседом.
17:29 18/11/2021
Загрузка...
‡агрузка...
Блоги
Особое мнение