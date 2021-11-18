"Да, мы знаем, что ситуация в Беларуси, хоть и успокоилась внутри страны, но, тем не менее, проблемы есть. И мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и, конечно, призываем к диалогу между властями и оппозицией", — сказал глава РФ





При этом, по словам Путина, несмотря ни на что Россия продолжит курс "на укрепление связей" со страной-соседом.