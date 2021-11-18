











"По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, да, действительно, они расходятся подчас кардинально, всем это хорошо известно. Однако я хочу об этом еще раз сказать: мы открыты к контактам и к обмену мнениями, к конструктивному диалогу", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД.







