Путин заявил о готовности к диалогу с США
Позиции США и РФ расходятся, подчас кардинально, но Россия готова к диалогу, заявил президент России Владимир Путин.
"По многим двусторонним и международным вопросам наши интересы, оценки, позиции, да, действительно, они расходятся подчас кардинально, всем это хорошо известно. Однако я хочу об этом еще раз сказать: мы открыты к контактам и к обмену мнениями, к конструктивному диалогу", - сказал Путин на расширенном заседании коллегии МИД.
17:09 18/11/2021
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