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В ЕС исключили переговоры с Минском - готовы лишь на техконтакты по проблеме мигрантов

В Евросоюзе в четверг исключили возможность каких-либо масштабных переговоров с белорусской стороной вокруг ситуации с наплывом мигрантов на границе с Польшей и другими странами.


"Вопрос о переговорах с режимом Лукашенко на повестке дня не стоит", - заявил на брифинге представитель Европейской Комиссии Эрик Мамер, его цитируют западные СМИ. По его словам, внимание Брюсселя сейчас сконцентрировано на помощи мигрантам и на вывозе их на родину, а не на подобных контактах с Минском, пишет interfax.by

При этом Мамер пояснил, что контакты с белорусской стороной все же возможны, но только - по вопросам технического характера.

"Мы проведем переговоры технического характера со структурами ООН, в частности, с Агентством ООН по делам беженцев и c Международной организацией по миграции, и с белорусской стороной относительно содействия репатриации людей, находящихся на границе. Это то, на чем будет фокус переговоров, а также, конечно, на содействии предоставления помощи людям, которые находятся на границе", - добавил он.

Ситуация на границе Польши и Беларуси осложнилась 8 ноября, когда к границе с Польшей с белорусской стороны подошли несколько тысяч мигрантов из стран Ближнего Востока, желающих перебраться в ЕС. 

16 ноября беженцы пытались прорваться в Польшу через пункт пропуска "Брузги", бросая в польских силовиков камни и ломая заграждения. В ответ польские пограничники применили слезоточивый газ и водометы.
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