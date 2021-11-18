Российский политолог Федор Крашенинников считает, что самый простой выход из миграционного кризиса на белорусского-польской границе – полностью перекрыть транзит мигрантов в Беларусь, вернуть тех из них, кто согласится, в родные страны, а оставшихся все же принять в Германии. Но этот выход наверняка понравится далеко не всем.





Такое мнение Крашенников высказал в эфире ютуб-канала «И Грянул Грэм».





«Подозреваю, что Германия все же заберет часть мигрантов, застрявших на границе. Хотя министр Саксонии сказал, что делать этого не нужно, и с ним можно согласиться, потому что есть легальные механизмы миграции, и совершенно непонятно, почему все должно происходить так, как происходит. Но есть также и другие голоса – о том, что люди не должны страдать, что среди мигрантов много детей, женщин, а сейчас начались холода на этой территории…», – считает эксперт.





По его мнению, мигрантов заберут, но после того, как приток новых людей прекратится. Если же прекратить его не удастся, то это будет постоянная проблема, и, по сути, безвыходная ситуация для всех, кто в нее вовлечен.





Он отмечает, что значительная часть мигрантов – это курды, которые на самом деле в бытовом смысле довольно мирный народ, у которого нет своего государства, и потому люди страдают и хотят жить в другом месте. В Германии их уже примерно миллион. Бояться этих людей, что это носители какой-то ужасной морали и разрушители всего на свете, не стоит – нельзя поддаваться пропаганде.





«Вообще, все люди достойны хорошей жизни, чистой воды и того, чтобы их не унижали. А конкретно сейчас, мне кажется, все эксцессы, происходящие на границе, связаны не с тем, что беженцы – плохие люди, а с тем, что, во-первых, их обманули, а во-вторых, за кадром остаются люди, которые организовали все это безобразие, в том числе и в Курдистане, и в Германии», – считает Крашенинников.





Он вспоминает рассказы многих мигрантов, которые заявляли, что заплатили немало денег, как они считали, за билет до Германии. И теперь факт непропуска на границе вызывает у них чувство глубокого недоумения, которое «подогревается белорусской стороной, которая продолжает убеждать их в неправильном мнении, что всего-то нужно пройти польскую границу, и тут же с распростертыми объятиями их примет вожделенная Германия».





«Роль Путина во всей этой истории – третий радующийся. Он с большим удовольствием смотрит, как Лукашенко тыкает палкой в Европу, но юридически остается вне игры и в любой момент может встать и сказать: а я-то причем? Собственно, он уже щелкнул по носу Лукашенко, когда тот начал угрожать перекрытием газа, и дал понять, что так говорить не стоит», – уверен эксперт.





Также он порассуждал о том, как будет развиваться кризис дальше. По его мнению, если Польша и Литва настроены более жестко, то Германия находится в гуманистической позиции (даже первая статья конституции ФРГ гласит, что достоинство человека неотчуждаемо), соответственно, мучения людей на границе рано или поздно приведут к тому, что немецкое общество ударит по тормозам и заявит: хватит издеваться над людьми.





«Все на этом и построено. Люди такого формата, как Путин и Лукашенко, воспринимают гуманизм как слабость. Как бы цинично это ни звучало, несколько тысяч мигрантов погоды не делают – Германия нуждается в 75 тысячах рабочих рук ежегодно.





Но все равно возникает сложная ситуация, заведомо проигрышная для тех людей, у которых есть мораль – потому что на эту мораль, на принципы можно давить. А те, у кого морали нет, со своей стороны, могут издеваться, мучить, обкрадывать людей», – заявил политолог, которого цитирует b-g.by







