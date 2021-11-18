нелегалы в Брузгах во время штурма беларуско-польской границы





По ее словам, в первом из них шла речь об организации гуманитарного коридора в Германию. Видеозапись опубликовал Telegram_канал «Пул первого».





Эйсмонт рассказала, что во время первого разговора Лукашенко предложил механизм, по которому Евросоюз создает гуманитарный коридор для двух тысяч находящихся в лагере мигрантов, а Беларусь берет обязательство содействовать остальным пяти тысячам вернуться на родину при их желании.





«И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию», — рассказала она.









Находящиеся же в Беларуси, по ее словам, продолжают настаивать на обеспечении гуманитарного коридора в Западную Европу, прежде всего, в Германию. «То есть пока они категорически отказываются улететь, но мы будем над этим работать», — заверила она.





По ее словам, во время второго разговора Меркель и Лукашенко договорились о переговорах на уровне экспертов, но Евросоюз к ним еще не приступил.





Она отметила, что Лукашенко «на совещании с миграционными службами и другими органами власти поручил максимально содействовать возвращению беженцев на родину и выполнению их других пожеланий».





«Условие одно — их желание. Силой выталкивать в Ирак, Сирию или другие страны мы никого не будем», — заявила Эйсмонт.





Напомним, вчера состоялся второй телефонный разговор и.о. федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и Александра Лукашенко. Стороны договорились решать проблему с мигрантами на уровне ЕС и Беларуси.





Перед этим президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не признает договоренностей между Берлином и Минском за спиной Польши. После разговора с Лукашенко Меркель провела телефонную беседу с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и выразила полную солидарность Германии с Польшей.





Предыдущий разговор между Лукашенко и Меркель произошел в понедельник вечером.