Голосование по этому вопросу состоялось в среду.





Обновленный закон поддержали 245 депутатов. Против были 167, а воздержались 25 парламентариев. Теперь документ отправиться на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента).





Поправки включают введение запрета на пребывание в приграничной зоне на основании постановления министра внутренних дел и администрации. В этом постановлении будут указаны область и продолжительность запрета. Решение не будет касаться жителей указанной зоны, людей, выполняющих там оплачиваемую работу, студентов и лиц, пользующихся пограничными переходами.





Руководитель пограничного поста сможет разрешить другим лицам, в частности журналистам, находиться на территории, попадающей под запрет.





Обновление закона также позволяет сотрудникам пограничной охраны использовать ранцевые баллоны со спецсредствами.





Польша ввела чрезвычайное положение в регионах, граничащих с Беларусью, и не допускает туда посторонних с начала сентября. Согласно польским законам, ЧП не может продолжаться дольше 90 дней. Этот срок истекает в начале декабря.