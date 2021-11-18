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Главы МИД стран Большой семерки выступили с заявлением в связи с мигрантским кризисом

Министры иностранных дел стран Большой семерки (G7) и верховный представитель Евросоюза в области внешней политики осудили действия руководства Беларуси в связи с миграционным кризисом на границах.


"Мы, министры иностранных дел Большой семерки -Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки, а также высокий представитель Европейского Союза - осуждаем организацию белорусским режимом незаконной миграции через свои границы. 

Эти бездушные действия ставят под угрозу жизни людей. Мы едины в нашей солидарности с Польшей, а также с Литвой и Латвией, которые стали мишенью этого провокационного использования нелегальной миграции в качестве гибридной тактики", — говорится в заявлении, размещенном на сайте правительства Великобритании.

"Мы призываем режим, - пишут министры, - немедленно прекратить свою агрессивную и эксплуататорскую кампанию, чтобы предотвратить дальнейшие смерти и страдания. Необходимо предоставить международным организациям неотложный и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи. 

Действия беларуского режима - это попытка отвлечь внимание от пренебрежения международным правом, основными свободами и правами человека, включая права собственного народа".

Также министры иностранных дел G7 пишут, что они приветствуют усилия Европейского Союза, который тесно сотрудничает со странами происхождения и транзита, чтобы положить конец действиям режима Лукашенко.

"Мы продолжим работать вместе, чтобы привлечь к ответственности виновных и поддерживать гражданское общество и права человека в Беларуси", - говорится в заявлении.
Источник: Свабода
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