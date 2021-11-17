Эти требования характеризуются необходимостью установить «диалог», который предполагает уважение к его правам и полномочиям, на что коллективный Запад не готов идти. Особенно это касается Евросоюза, считает политолог.





Ситуация для Брюсселя, как и Парижа, и Берлина, высвечивает значительные противоречия: с одной стороны, признавать А. Лукашенко нельзя, ведь в Европе считают выборы президента страны 2020 г. нелегитимными.





С другой стороны, игнорировать его также нельзя. А. Лукашенко – активный участник международной политики и сосед Евросоюза.





В Европе уже приняли решение оказать какую-то гуманитарную помощь мигрантам, находящимся на территории Беларуси. Это уже признание А. Лукашенко и его силы, уверен Марков.





Тем не менее, никаких сомнений быть не может: А. Лукашенко так и останется маргинальным политиком. Никто его признавать официально не будет, а неофициально, по мнению Маркова, он своего добился. С ним считаются и его признают. Это его ситуативная победа.





Интересно, как он дальше себя поведет. Самое время сейчас продемонстрировать свою готовность к компромиссам. При этом аналогичные сигналы посылает и Москва, что для А. Лукашенко сейчас – первостепенно.