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Минобороны заявляет об увеличении у госграницы количества полетов авиации НАТО

Вдоль беларуских границ увеличилось яисло полетов разведывательной и боевой авиации НАТО, заявили в Минобороны Беларуси.

"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль Государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", - сообщает пресс-служба ведомства.

Утверждается, что за последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза, в том числе количество полетов разведывательной авиации. При этом количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза.

В Минобороны заявляют и об активном использованим беспилотной разведывательной авиации: минимальное удаление маршрутов полетов от госграницы составляет 15−20 километров.

"Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", - заключают в Минобороны.
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