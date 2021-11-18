"В настоящее время нашими средствами радиотехнической и радиолокационной разведки фиксируется постоянное увеличение интенсивности полетов разведывательной и боевой авиации стран-членов НАТО вдоль Государственной границы Республики Беларусь, в том числе и в воздушном пространстве Украины", - сообщает пресс-служба ведомства.





Утверждается, что за последнее время общее количество полетов увеличилось практически в два раза, в том числе количество полетов разведывательной авиации. При этом количество привлекаемой авиации ВВС США увеличилось в 1,5 раза.





В Минобороны заявляют и об активном использованим беспилотной разведывательной авиации: минимальное удаление маршрутов полетов от госграницы составляет 15−20 километров.





"Данные факты подтверждают наращивание военной деятельности у наших границ и свидетельствуют о дальнейшей эскалации обстановки вокруг Республики Беларусь", - заключают в Минобороны.



