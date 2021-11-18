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Расследование Bellingcat: в Кремле не понимали, что 33 вагнеровца делали в Минске

Судя по первой реакции российских властей на задержание в Беларуси 33 вагнеровцев, первое время они не знали, как наемники оказались в Минске.


Об этом говорится в расследовании международной группы Bellingcat и издания The Insider об украинской спецоперации по задержанию наемников частной военной компании "Вагнер", которое было опубликовано 17 ноября, пишет gordonua.com

Расследователи выяснили, что после задержания в Беларуси наемников спрашивали, знают ли они оппозиционеров Сергея Тихановского и Николая Статкевича. Также у них искали оружие, но не нашли.

"По словам одного из наемников, поговорившего с Bellingcat, допрашивавшие их люди выглядели уверенными, что имеют дело с участниками будущего переворота, и даже спрашивали, возможно ли, что наемники не знали, что их собираются использовать для свержения правительства", – говорится в расследовании.

Всех наемников обвинили в подготовке государственного переворота и массовых беспорядков совместно с арестованными оппозиционерами Тихановским и Статкевичем.

Bellingcat отмечает, что российские власти поначалу, "по-видимому, опешили от арестов и обвинений", которые выдвинул тогдашний глава Беларуси Александр Лукашенко в их адрес. 

"Первоначальная реакция со стороны Кремля и лояльных Кремлю СМИ говорит о непонимании, что эти 33 человека делали в Минске... По-видимому, даже 3 августа представители Кремля еще не знали истинных причин такого положения 33 россиян, поскольку и [спикер Кремля Дмитрий] Песков, и российский консул в Минске заявляли, что эти люди были сотрудниками частной охранной компании, которые "направлялись в третью страну" и просто не попали на рейс", – указано в материале.

В то же время председатель Совета безопасности Беларуси Андрей Равков в ответ на эти заявления говорил, что белорусские чиновники "безапелляционно отметали эти первоначальные российские заявления", сказав, что никакая ЧВК не будет планировать перелет в третью страну через Беларусь без предварительного согласования со стороны их кураторов "из ФСБ или ГРУ" с коллегами в Минске.

В материале Belllingcat и The Insider говорится, что хотя поначалу российские власти и спецслужбы, "по-видимому, не понимали", как 33 российских наемника оказались в Минске, "неделю спустя они, судя по всему, раскрыли это дело".

"Воспользовавшись безоговорочным доступом к логам российских интернет-провайдеров, российская ФСБ обнаружила украинский след по крайней мере в части операции. В частности, речь шла о логе IP оригинального объявления на работе на Avito, а также об украинской регистрации одного из турагентств, заказавших билеты для наемников. 

Обнаруженная информация была опубликована в прокремлевской газете "Комсомольская правда", которая открыто указывала источником российские спецслужбы и опубликовала интервью с замаскированным сотрудником ФСБ. В тот же день за это дело взялся Следственный комитет России", – указано в расследовании.

После этого президент РФ Владимир Путин звонил Лукашенко с просьбой выдать наемников России, но белорусский президент еще 9 августа заявлял, что не доверяет версии о роли "третьей страны" в прибытии наемников.

После выборов в Беларуси начались массовые протесты, их участники заявляли о фальсификации результатов голосования, в котором, по официальным данным, победил Лукашенко.

"Неизвестно, что за челночная дипломатия и переговоры имели место между Москвой и Минском в течение следующих нескольких дней. Неизвестно также, предлагала ли и оказывала ли Россия помощь Лукашенко в подавлении массовых протестов. 

Однако в течение недели после выборов по крайней мере три самолета российских военных и/или ФСБ совершали заранее не объявленные полеты в Минск, в том числе два рейса 12 августа", – говорится в материале.

Генеральный прокурор России сообщил, что Беларусь отпустила 32 граждан России и что они находятся на территории Российской Федерации, 14 августа. Но наемники рассказывали Bellingcat, что их отпустили в Россию только 16 августа, вывезя в некий населенный пункт под Москвой и поместив на 14-дневный карантин. За эти две недели их регулярно допрашивали сотрудники ФСБ.

Международная расследовательская группа Bellingcat 17 ноября опубликовала расследование "Анатомия "вагнергейта": дерзкая украинская операция по поимке российских наемников" об украинской спецоперации по задержанию боевиков российской частной военной компании "Вагнер". Расследование проводилось совместно с российским изданием The Insider. 

Согласно материалам, в ходе спецоперации "Авеню", за которую отвечали тогдашний глава ГУР Минобороны Украины Василий Бурба и замглавы СБУ Руслан Баранецкий, планировали задержать 33 российских наемника.

В материале говорится, что Зеленский знал о спецоперации и одобрил ее проведение. Также бывший глава Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба сообщил, что глава Офиса президента Украины Андрей Ермак попросил отложить спецоперацию по задержанию вагнеровецв на неделю, чтобы вступило в силу соглашение о перемирии на Донбассе. В итоге была одобрена отсрочка операции на четыре дня.

Для задержания вагнеровцев их вывезли автобусами из Москвы в Минск, а затем самолет с ними, который должен был лететь из Минска в Стамбул, намеревались посадить в Украине.

Контекст:

Власти Беларуси 29 июля 2020 года сообщили о задержании 33 иностранцев, состоящих в частной военной компании "Вагнер". В Совбезе Беларуси заявляли, что в отношении задержанных открыли уголовное дело по статье о подготовке терактов, позже сообщалось, что их подозревают в подготовке массовых беспорядков.

Офис генпрокурора Украины 12 августа обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 вагнеровцев (из них девять – граждане Украины), которые активно участвовали в войне на Донбассе в составе "ЛНР" и "ДНР", однако власти Беларуси выдали задержанных вагнеровцев России. Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси.

Бутусов 18 августа заявил, что поездка бойцов ЧВК "Вагнер" в Беларусь была частью спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины и СБУ: предполагалось посадить самолет с наемниками в Украине, после чего задержать их. 

По словам Бутусова, спецоперация провалилась из-за решения Ермака и Зеленского о переносе срока вылета боевиков из Минска с 25-го на 30 июля, а также из-за утечки информации из Украины.

О том, что информация о проведении спецоперации по задержанию вагнеровцев попала к российским и белорусским спецслужбам после совещания у Зеленского, на котором присутствовали, кроме глав украинских спецслужб, руководители Офиса президента, рассказал экс-секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов. 

Он, как и бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, отметил, что спецоперация велась с 2019 года.

В СБУ назвали эти данные "фантастическим сценарием". Начальник ГУР заявил, что бойцов ЧВК "Вагнер" в Минск перебрасывали российские спецслужбы и это не было спецоперацией СБУ.

Зеленский заявил, что никакого "слива" спецоперации по задержанию вагнеровцев не было.

7 сентября американский телеканал CNN заявил, что США знали и могли оказывать поддержку украинской спецоперации по задержанию 33 членов ЧВК "Вагнер".

12 сентября Безуглая провела брифинг и рассказала о первых выводах комиссии. Она заявила, что с 2014 года велась работа по документированию информации о лицах, причастных к российской агрессии против Украины, в 2018 году Главное управление разведки Минобороны начало изучать российские частные военные компании и собирать информацию об их членах, которые могли участвовать в войне на Донбассе, а в июле 2020 года Служба безопасности Украины предложила ГУР, используя задокументированную информацию, "попробовать вытащить" часть лиц, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, с территории РФ на территорию Украины. 

Таким образом было начато "специальное мероприятие". Она заявила, что ВСК настаивает именно на этом термине.

Также, по словам Безуглой, это было сугубо украинское "специальное мероприятие", в его планировании не участвовали другие страны или иностранные спецслужбы. Она отметила, что согласно основному сценарию, планировалось, что вагнеровцы прилетят в Турцию, где их бы задержали, так как они проходят по базам данных в связи с участием в войне в Сирии. Посадка самолета в Украине была среди дополнительных сценариев.

Из 33 человек один был агентом белорусских спецслужб, сообщила Безуглая. Она также рассказала, что восемь были гражданами Украины, 17 имели отношение к ЧВК "Вагнер", а 28 участвовали в боевых действиях на Донбассе.
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