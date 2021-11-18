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Украинским пограничникам разрешили применять оружие и боевую технику

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №5232 о Государственной пограничной службе Украины.


За соответствующее решение проголосовали 271 народный депутат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.

Закон предоставляет полномочия работникам Государственной пограничной службы применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в порядке и случаях, предусмотренных ЗУ "О Национальной полиции" и воинскими уставами ВСУ (таких, как угроза жизни или здоровью сотрудника, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц и т.д.).

Кроме того, законом военнослужащим, а также работникам ГПСУ:

позволяют осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), а так же личный досмотр задержанных и осматривать и в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей;

устанавливаются условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившим или совершающим правонарушения;

определяются особенности применения той или иной меры или средства принуждения.
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