



За соответствующее решение проголосовали 271 народный депутат, сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания парламента.





Закон предоставляет полномочия работникам Государственной пограничной службы применять физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие в порядке и случаях, предусмотренных ЗУ "О Национальной полиции" и воинскими уставами ВСУ (таких, как угроза жизни или здоровью сотрудника, защиты людей от нападения, освобождения заложников или незаконно лишенных свободы лиц и т.д.).





Кроме того, законом военнослужащим, а также работникам ГПСУ:





позволяют осуществлять визуальный осмотр лиц, вещей и транспортных средств (поверхностная проверка), а так же личный досмотр задержанных и осматривать и в случае необходимости изымать вещи, которые могут быть вещественными доказательствами или причинить вред жизни или здоровью людей;





устанавливаются условия и пределы, вид и интенсивность применения мер принуждения с учетом конкретной ситуации, характера правонарушения и индивидуальных особенностей лица, совершившим или совершающим правонарушения;





определяются особенности применения той или иной меры или средства принуждения.