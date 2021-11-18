



"Нам нечего добавить ко вчерашнему заявлению для прессы и заявлениям официального представителя правительства ФРГ (Штеффена) Зайберта, сделанным на правительственном брифинге", - заявил РИА Новости представитель ведомства.





Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала два коротких сообщения по итогам двух разговоров Меркель и Лукашенко, которые прошли, соответственно, в понедельник и в среду. В сообщениях указано, что лидеры обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. На брифинге в среду Зайберт отказался сообщить дополнительные детали о содержании переговоров, сославшись на конфиденциальность обсуждений.





В среду таблоид BILD со ссылкой на собственные источники сообщил некоторые подробности разговора Меркель и Лукашенко в понедельник. По информации издания, Лукашенко потребовал признания легитимности своего президентства от ЕС, а также снятия санкций, введенных после выборов в Беларуси в 2020 году, и финансовой помощи для создания пунктов приема для беженцев.





Пресс-секретарь Лукашенко это опровергла.



