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В кабмине Германии отказались комментировать переговоры Меркель с Лукашенко

В кабмине ФРГ отказались комментировать содержание переговоров врио канцлера ФРГ Ангелы Меркель с белорусским президентом Александром Лукашенко, указав на ранее опубликованные заявления для прессы по этой теме.


"Нам нечего добавить ко вчерашнему заявлению для прессы и заявлениям официального представителя правительства ФРГ (Штеффена) Зайберта, сделанным на правительственном брифинге", - заявил РИА Новости представитель ведомства.

Ранее пресс-служба правительства ФРГ опубликовала два коротких сообщения по итогам двух разговоров Меркель и Лукашенко, которые прошли, соответственно, в понедельник и в среду. В сообщениях указано, что лидеры обсудили ситуацию на польско-белорусской границе. На брифинге в среду Зайберт отказался сообщить дополнительные детали о содержании переговоров, сославшись на конфиденциальность обсуждений.

В среду таблоид BILD со ссылкой на собственные источники сообщил некоторые подробности разговора Меркель и Лукашенко в понедельник. По информации издания, Лукашенко потребовал признания легитимности своего президентства от ЕС, а также снятия санкций, введенных после выборов в Беларуси в 2020 году, и финансовой помощи для создания пунктов приема для беженцев.

Пресс-секретарь Лукашенко это опровергла.
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