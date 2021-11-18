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Авиатранзит мигрантов в Беларусь: на чью сторону станет наш союзник Казахстан?

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана изучает возможность введения временного запрета на транзит воздушным транспортом для граждан ряда ближневосточных стран в Беларусь в связи с миграционным кризисом на границе этой страны с Латвией, Литвой и Польшей.




Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в четверг пресс-секретарь ведомства Мадияр Уакпаев.

"Вопрос изучается совместно с заинтересованными государственными органами", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Напомним, что европейцы видят двухэтапное решение проблемы миграционного кризиса на белорусской границы. Первое - остановить поток новых мигрантов в нашу страну. Второе - решать судьбу уже прибывших беженцев. 
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