Авиатранзит мигрантов в Беларусь: на чью сторону станет наш союзник Казахстан?

Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана изучает возможность введения временного запрета на транзит воздушным транспортом для граждан ряда ближневосточных стран в Беларусь в связи с миграционным кризисом на границе этой страны с Латвией, Литвой и Польшей.