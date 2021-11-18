



Германию и Италию, воздерживаются от полного одобрения включения белорусской авиакомпании «Белавиа». Как пишет Politico , некоторые страны, включая, воздерживаются от полного одобрения включения белорусской авиакомпании «Белавиа».





«Аргумент заключается в том, что обещание «Белавиа» прекратить полеты граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции ослабляет юридические аргументы в пользу санкций против авиакомпании. Страны, выступающие за сдерживание, предлагают дополнительный уровень оценки, прежде чем авиакомпания в конечном итоге будет добавлена ​​в список», — сообщило издание.





Санкции против «Белавиа»

Напомним, 15 ноября страны ЕС утвердили критерии новых санкций против властей Беларуси, а также достигли соглашения по пятому пакету. Однако, какие именно туда войдут ограничения, до сих пор неизвестно. СМИ сообщали, что в список может попасть и авиакомпания «Белавиа». Его должны ввести в ближайшие дни





Но 17 ноября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что из списка санкций ЕС против властей Беларуси пытаются исключить «Белавиа». Это возможно из-за того, что при согласовании санкций каждая страна имеет право вето.





«Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов — санкции в отношении авиакомпании «Белавиа», которая, как известно, н сет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь», — ска� �л глава МИД Литвы.





В то же время министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лиийметс высказалась за внесение в санкционный список Европейского союза минского аэропорта и компании «Белавиа».





«Хотя санкционный список в отношении Беларуси министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник еще окончательно не согласован и не может быть раскрыт, было бы вполне уместно внести в него как аэропорт Минска, так и белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа», — сказала Лийметс.





Запрет на вывоз потенциальных мигрантов

Кстати, авиакомпания «Белавиа» 12 ноября заявила, что не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции. Позже в этот список добавили и граждан Афганистана.





Кроме того, в авиакомпании «Белавиа» заявили, что граждан этих же стран не будут возить и из Дубая.