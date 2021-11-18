+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Politico назвала страны, наложившие вето на санкции против "Белавиа"

17 ноября в Литве сообщили, что авиакомпанию «Белавиа» пытаются исключить из санкционного списка ЕС против властей Беларуси. Сегодня стало известно, кто именно и почему.

Politico назвала страны, наложившие вето на санкции против "Белавиа"

Как пишет Politico, некоторые страны, включая Германию и Италию, воздерживаются от полного одобрения включения белорусской авиакомпании «Белавиа».

«Аргумент заключается в том, что обещание «Белавиа» прекратить полеты граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции ослабляет юридические аргументы в пользу санкций против авиакомпании. Страны, выступающие за сдерживание, предлагают дополнительный уровень оценки, прежде чем авиакомпания в конечном итоге будет добавлена ​​в список», — сообщило издание.

Санкции против «Белавиа»

Напомним, 15 ноября страны ЕС утвердили критерии новых санкций против властей Беларуси, а также достигли соглашения по пятому пакету. Однако, какие именно туда войдут ограничения, до сих пор неизвестно. СМИ сообщали, что в список может попасть и авиакомпания «Белавиа». Его должны ввести в ближайшие дни

Но 17  ноября министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что из списка санкций ЕС против властей Беларуси пытаются исключить «Белавиа». Это возможно из-за того, что при согласовании санкций каждая страна имеет право вето.

«Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов — санкции в отношении авиакомпании «Белавиа», которая, как известно, н сет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь», — ска� �л глава МИД Литвы.

В то же время министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лиийметс высказалась за внесение в санкционный список Европейского союза минского аэропорта и компании «Белавиа».

«Хотя санкционный список в отношении Беларуси министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник еще окончательно не согласован и не может быть раскрыт, было бы вполне уместно внести в него как аэропорт Минска, так и белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа», — сказала Лийметс.

Запрет на вывоз потенциальных мигрантов

Кстати, авиакомпания «Белавиа» 12 ноября заявила, что не будет перевозить граждан Ирака, Сирии и Йемена из Турции. Позже в этот список добавили и граждан Афганистана.

Кроме того, в авиакомпании «Белавиа» заявили, что граждан этих же стран не будут возить и из Дубая.
Источник: telegraf.by
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]