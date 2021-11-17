Государственный секретарь США Энтони Блинкен внес Россию в список стран, которые причастны или допускают «систематические и вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.





В список стран, вызывающих особую озабоченность в сфере религиозной свободы, также вошли Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. В перечень субъектов, вызывающих ту же озабоченность, в частности, вошли «Исламское государство» и «Талибан».





В свою очередь Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские острова попали в специальный лист наблюдения по нарушению религиозных свобод.





«В современном мире проблемы свободы вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности от всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью, и первоочередного внимания международного сообщества», — заявил Блинкен. Он подчеркнул, что США продолжат подталкивать правительства к исправлению недостатков в местных законах и привлечению к ответственности виновных в нарушениях.





Год назад США включили Россию в список наблюдения за нарушением религиозных свобод. В черном списке страна последний раз оказывалась в 2016 году, отмечает «Интерфакс». Тогда в докладе Госдепартамента США говорилось, что российские власти ограничивали деятельность мусульман, пятидесятников, сайентологов, а также «Свидетелей Иеговы».