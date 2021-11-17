+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

США включили Россию в список стран с "вопиющими нарушениями свободы вероисповедания"

Наряду с Эритреей, Ираном и Северной Кореей

Государственный секретарь США Энтони Блинкен внес Россию в список стран, которые причастны или допускают «систематические и вопиющие нарушения свободы вероисповедания». Об этом сообщается на сайте Госдепартамента США.

В список стран, вызывающих особую озабоченность в сфере религиозной свободы, также вошли Мьянма, Китай, Эритрея, Иран, Северная Корея, Пакистан, Саудовская Аравия, Таджикистан и Туркменистан. В перечень субъектов, вызывающих ту же озабоченность, в частности, вошли «Исламское государство» и «Талибан».

В свою очередь Алжир, Куба, Никарагуа и Коморские острова попали в специальный лист наблюдения по нарушению религиозных свобод.

«В современном мире проблемы свободы вероисповедания носят структурный, системный и глубоко укоренившийся характер. Они требуют постоянной глобальной приверженности от всех, кто не желает мириться с ненавистью и нетерпимостью, и первоочередного внимания международного сообщества», — заявил Блинкен. Он подчеркнул, что США продолжат подталкивать правительства к исправлению недостатков в местных законах и привлечению к ответственности виновных в нарушениях.

Год назад США включили Россию в список наблюдения за нарушением религиозных свобод. В черном списке страна последний раз оказывалась в 2016 году, отмечает «Интерфакс». Тогда в докладе Госдепартамента США говорилось, что российские власти ограничивали деятельность мусульман, пятидесятников, сайентологов, а также «Свидетелей Иеговы».
Источник: meduza.io
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]