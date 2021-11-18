Премьер Польши оценил в 20 тысяч численность находящихся в Беларуси мигрантов
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий оценил численность нелегальных мигрантов, находящихся на территории Беларуси, в 20 тыс. человек.
Такое мнение он высказал в интервью немецкой газете Bild, передает ТАСС.
При этом Моравецкий допустил возможность серьезной эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе. "Мы не можем ничего исключать. [Президент Беларуси Александр] Лукашенко и [президент России Владимир] Путин явно следуют стратегии, направленной на то, чтобы вселить неуверенность и дестабилизировать Запад. Также возможно, что кризис на границе предназначен только для того, чтобы отвлечься от новых военных действий", - утверждал Моравецкий.
"Тем не менее, я надеюсь, что давление со стороны международного сообщества сработает и останется примерно 20 тыс. мигрантов, которые сейчас находятся на территории Беларуси", - заметил политик. При этом он добавил, что если приток беженцев будет остановлен, Европейский союз также сможет помочь этим людям вернуться на родину.
В то же время Моравецкий выразил благодарность лидерам некоторых стран НАТО за поддержку, оказываемую Польше в урегулировании непростой ситуации с мигрантами на границе с Беларусью.
11:39 18/11/2021
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