



«Хотя санкционный список в отношении Беларуси министрами иностранных дел Евросоюза в понедельник еще окончательно не согласован и не может быть раскрыт, было бы вполне уместно внести в него как аэропорт Минска, так и белорусскую государственную авиакомпанию «Белавиа», — сказала Лийметс.





По ее словам, «поскольку люди прибывают через аэропорт Минска, его включение в список очень актуально».





«Белавиа» определенно связана с прибытием иммигрантов в Беларусь. В этом контексте это было бы уместно», — заявила министр.





Глава эстонского МИД отметила, что в списке физическим и юридическим лицам, к которым могут применить санкции за участие в управлении миграционными потоками, находятся десятки людей.





«И в настоящее время ведутся дебаты о том, кто останется в списке, каким он будет в окончательном виде. Список должен быть обнародован в ближайшие дни», — сказала Лийметс.





Как сообщалось ранее, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис 17 ноября заявил, что из списка санкций ЕС против властей Беларуси пытаются исключить авиакомпанию «Белавиа».





«Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов — санкции в отношении авиакомпании Белавиа, которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь», —сказал он.





Ландсбергис рассказал, что это возможно из-за того, что при согласовании санкций каждая страна имеет право вето: «Достаточно возражения одного государства, и строка перечеркивается».





Глава МИД не знает, какая именно страна сделала такое предложение, но не исключил возможность участия Германии.