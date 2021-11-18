



Филин спросил у политолога Валерия Карбалевича, как долго еще может продлиться противостояние на границе и есть ли риск повторения такого сценария в будущем.





— Я лишь могу обратить внимание, что начался торг между Европейским союзом и официальным Минском. Это новая ситуация, которая дает больше шансов на разрешение миграционного кризиса, чем это было еще недавно.





Пока сложно говорить о сроках разрешения кризиса, как и о возможности его повторения. Однако проблема поставлена правильно. Если Лукашенко пришел к выводу, что такие инструменты работают, то почему бы их не использовать в любой другой момент?





Тут важно понимать, какие вообще задачи ставил правитель и достиг ли он их. Отомстить соседям — это получилось, он создал проблемы всем. Кроме того, Лукашенко принудил Европейский союз вступить с ним в диалог, причем, по его правилам.





Собственно говоря, ЕС и раньше не отказывался вступать в какие-то контакты белорусским режимом, но на своих условиях: для того, чтобы обсудить вопрос о разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси.



