+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Twitter ОК
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Коронавирус Интеграция Ликвидация НГО Политзаключенные Санкции Репрессии Конституционная реформа

Карбалевич: Начался торг между Европейским союзом и официальным Минском

Европейские политики все же решили обсуждать с Лукашенко гуманитарные проблемы, вызванные кризисом на границе с ЕС. Состоялся еще один разговор канцлера ФРГ Ангелы Меркель, а накануне о необходимости диалога высказался президент Литвы Гитанас Науседа.


Филин спросил у политолога Валерия Карбалевича, как долго еще может продлиться противостояние на границе и есть ли риск повторения такого сценария в будущем.

— Я лишь могу обратить внимание, что начался торг между Европейским союзом и официальным Минском. Это новая ситуация, которая дает больше шансов на разрешение миграционного кризиса, чем это было еще недавно.

Пока сложно говорить о сроках разрешения кризиса, как и о возможности его повторения. Однако проблема поставлена правильно. Если Лукашенко пришел к выводу, что такие инструменты работают, то почему бы их не использовать в любой другой момент?

Тут важно понимать, какие вообще задачи ставил правитель и достиг ли он их. Отомстить соседям — это получилось, он создал проблемы всем. Кроме того, Лукашенко принудил Европейский союз вступить с ним в диалог, причем, по его правилам.

Собственно говоря, ЕС и раньше не отказывался вступать в какие-то контакты белорусским режимом, но на своих условиях: для того, чтобы обсудить вопрос о разрешении внутриполитического кризиса в Беларуси.

А теперь Лукашенко этот вопрос вынес за скобки и предлагает рассмотреть миграционный кризис, то есть это уже в определенной мере разговор на той повестке дня, которую предлагает официальный Минск. div>
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
ЁН УВАСКРОС.(Гімн...
Александр Волчанин
Мы обязаны помочь...
Юрась Навіцкі
Мастацтва Супраціву і...
Анатолий Шумченко
ЛИКВИДАЦИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ...
Игорь Драко
Режим "валит" оппонентов....
Канапацкая Ганна
ТИХАНОВЩИНА- КАК ЭЛЕМЕНТ...
Уладзiмiр Някляеў
ДАЙСЦІ ДА БЕЛАРУСАЛІМУ


Особое мнение





Выбор редакции
© 2005 - 2021 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]