"Темой разговора было тесное германо-польское согласование вопросов в связи с тревожной ситуацией на границе между Беларусью и Европейским союзом", - сообщил Зайберт.





По его словам, канцлер сказала, что Германия солидарна по этой тематике с Польшей.





Ранее в среду Меркель провела разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, она обсуждала с ним ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Польши.







