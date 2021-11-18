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Меркель обсудила с Моравецким ситуацию с мигрантами: Германия солидарна с Польшей

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду провела телефонный разговор с премьером Польши Матеушем Моравецким, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"Темой разговора было тесное германо-польское согласование вопросов в связи с тревожной ситуацией на границе между Беларусью и Европейским союзом", - сообщил Зайберт.

По его словам, канцлер сказала, что Германия солидарна по этой тематике с Польшей.

 
Ранее в среду Меркель провела разговор с белорусским лидером Александром Лукашенко, она обсуждала с ним ситуацию с мигрантами на границе Беларуси и Польши.
interfax.by
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