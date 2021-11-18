Эксперт высказал мнение, почему попытки еще больше рассорить Польшу с ЕС с помощью миграционного кризиса потерпели неудачу.





— Получился, скорее всего, геополитический провал. Если в Москве и Минске надеялись на то, что Польша окажется одна перед этой проблемой, то так не получается.





Говоря о возможных последствиях разговора Меркель с Лукашенко, эксперт предположил, что не исключено, что мигрантам будет оказана гуманитарная помощь со стороны Беларуси за счет средств от ЕС.





— Это можно сопоставить с ситуацией в Афганистане. Никто не признает движение Талибан, более того, его считают террористическим. Но, тем не менее, через талибов стараются оказать гуманитарную поддержку населению страны. В данном случае гуманитарную помощь будут оказывать тем мигрантам, которых белорусские власти завезли на свою территорию и используют для шантажа Евросоюза.





Прогнулся ли «коллективный Запад» в случае со звонком уходящего канцлера Германии?





По словам Преображенского, в данной истории интересы Меркель и польского правительства радикально отличаются. Что уже само по себе ставит под сомнение состоятельность любых разговоров о мифическом «коллективном Западе».





Политолог подчеркивает, что в интересах Меркель поскорее решить миграционную проблему, помочь людям на границе, так как на это существует запрос в немецком обществе. И при этом действительно не прогнуться под Лукашенко.





В случае с Польшей все куда сложнее, считает эксперт. Власти страны так же не желают уступать восточному соседу. При этом они не хотят решать проблему с позиции гуманитарности, считая кризис рукотворным и направленным на дестабилизацию ситуации.





Кроме того, проблемы на границе консолидируют польское общество, что важно в условиях затянувшегося противостояния с оппозицией.





И еще один момент — по словам Преображенского в Польше традиционно превалируют антимигрантские настроения.





Эксперт убежден, что польские власти заинтересованы в том, чтобы кризис растянулся, так как в 2022-м в Польше стартует череда выборов, а в ситуации, когда страна оказывается в кольце фронтов, больше шансов на то, что избиратели объединяться вокруг правящей партии.





Каким образом может закончиться кризис на границе?





Политический обозреватель озвучил три возможных сценария:

Первый возможный вариант — игнорирование шантажа белорусских властей с закрытием глаз на гуманитарную составляющую, полное закрытие границы. Это устраивает и Лукашенко, так как позволяет ему продолжать разговоры о давлении «коллективного Запада».





Второй вариант предусматривает частичное признание легитимности белорусского правителя в результате участия Беларуси в распределении гуманитарной помощи мигрантам, находящимся на белорусской территории. Договоренности об этом в таком случае будут достигаться путем переговоров, что и придаст легитимности Лукашенко.





Третий вариант — перераспределение мигрантов на территорию Украины по примеру Турции, как это было несколько лет назад, когда турецкие власти получили от ЕС финансирование на содержание на своей территории мигрантов из Сирии.





Политолог считает такой вариант вызывает вопросы с точки зрения безопасности для Украины. И если будет задействован именно он, то нельзя исключать того, что кризис пойдет по куда более сложному сценарию.





Стоит ли за кризисом на границе Беларуси с ЕС Москва?





Эксперт придерживается мнения, что Минск вполне способен самостоятельно создать такую ситуацию. При этом нельзя отрицать тот факт, что в Кремле абсолютно осведомлены о происходящем.





— Именно поэтому сейчас пытаются воздействовать на Владимира Путина, собственно, еще и потому, что до недавнего времени, по крайней мере, до разговора с Меркель, Александр Лукашенко считался абсолютно недоговороспособным. А с Кремлем вроде бы переговоры вести можно. И это единственная сила, способная принудить Лукашенко к каким-то переговорным действиям. С точки зрения Евросоюза. Я так думаю, что американская сторона не особо в это верит