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Еврокомиссия проведет переговоры с Беларусью по репатриации мигрантов

Европейская комиссия проведет переговоры с Международной организацией по миграции (МОМ), Управлением верховного комиссара (УВКБ) ООН по делам беженцев и Беларусью по вопросу репатриации мигрантов, которые находятся на границе республики и ЕС, сообщил официальный представитель ЕК Эрик Мамер.

"Еврокомиссия проведет технические переговоры с УВКБ ООН, МОМ и Белоруссией по репатриации", – написал он на своей странице в Twitter.

По словам Мамера, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сейчас проводит консультации с государствами Евросоюза по ситуации, сложившейся на внешних границах ЕС.

Напомним, что  в среду состоялся второй за последние двое суток телефонный разговор между и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Беларуси Александром Лукашенко – в первый раз они созванивались 15 ноября и говорили 50 минут. Тогда речь шла о мигрантах, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси и стремятся попасть в Германию. 

По словам Лукашенко, всего в беседе были затронуты три вопроса: недопущение эскалации ситуации на белорусско-польской границе, приток мигрантов в Беларусь из стран Африки и Ближнего Востока, а также уже существующий лагерь беженцев у международного пункта пропуска "Брузги".

По итогам телефонного разговора 15 ноября договорились в дальнейшем поддерживать контакт, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию с мигрантами.
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