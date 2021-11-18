"Еврокомиссия проведет технические переговоры с УВКБ ООН, МОМ и Белоруссией по репатриации", – написал он на своей странице в Twitter.





По словам Мамера, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сейчас проводит консультации с государствами Евросоюза по ситуации, сложившейся на внешних границах ЕС.





Напомним, что в среду состоялся второй за последние двое суток телефонный разговор между и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель и президентом Беларуси Александром Лукашенко – в первый раз они созванивались 15 ноября и говорили 50 минут. Тогда речь шла о мигрантах, которые в настоящее время находятся на территории Беларуси и стремятся попасть в Германию.





По словам Лукашенко, всего в беседе были затронуты три вопроса: недопущение эскалации ситуации на белорусско-польской границе, приток мигрантов в Беларусь из стран Африки и Ближнего Востока, а также уже существующий лагерь беженцев у международного пункта пропуска "Брузги".





По итогам телефонного разговора 15 ноября договорились в дальнейшем поддерживать контакт, чтобы разрешить сложившуюся ситуацию с мигрантами.



