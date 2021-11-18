Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с 103-й годовщиной провозглашения Латвийской Республики. Об этом сообщили в его пресс-службе.

В поздравлении отметил, что в этот день в 1918 году Латвия обрела статус самостоятельного государства.

«Беларусь с уважением относится к независимости и государственному суверенитету всех стран, уважает их национальные символы и стремление жить в мире и согласии», – сказал он.





Кроме того, Лукашенко уверен, что «давняя дружба, добрососедские отношения и развитие многовекового диалога между народами двух стран останутся непреложной основой для углубления плодотворного сотрудничества».

Он пожелал народу Латвии взаимопонимания и благополучия.

Отметим, что из-за миграционного кризиса на границе отношения между странами остаются напряженными. Ранее президент Латвии Эгилс Левитс заявлял, что страна готова построить стену на границе с Беларусью, чтобы защититься от нелегальных мигрантов, если ситуация в ближайшее время не начнет меняться. Левитс добавил, что строительство еще не началось, но в скором времени может начаться.



