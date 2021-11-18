«Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов - санкции в отношении авиакомпании Белавиа, которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь », - сказал политик.





По словам г-на Ландсберга, рассматривается вопрос об исключении сирийской авиакомпании из списка. Министр сообщил, что при согласовании санкций стороны имеют право вето: «Достаточно возражения одного государства, и эта черта перечеркивается».







Он также заявил, что у него нет точной информации о том, какая сторона сделала такое предложение, но не исключил возможность участия Германии, пишет delfi-lt.





Напомним, Брюссель обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет такие действия гибридной агрессией в ответ на предыдущие блокирующие санкции против Беларуси из-за разгона оппозиции после прошлогодних президентских выборов.



