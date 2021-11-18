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Габриэлюс Ландсбергис: «Белавиа» хотят убрать из санкционного списка

Как сообщил министр иностранных дел Литвы Габриэлиус Ландсбергис, предпринимается попытка исключить государственную авиакомпанию Белавиа из списка санкций, которые готовит Евросоюз в отношении Беларуси.

Габриэлюс Ландсбергис: «Белавиа» хотят убрать из санкционного списка
© DELFI / Йосвидас Елинскас
«Похоже, есть очень тревожная новость о том, что из списка санкций пытаются убрать чуть ли не один из самых важных элементов - санкции в отношении авиакомпании Белавиа, которая, как известно, несет ответственность за большое количество мигрантов, доставленных в Беларусь », - сказал политик. 

По словам г-на Ландсберга, рассматривается вопрос об исключении сирийской авиакомпании из списка. Министр сообщил, что при согласовании санкций стороны имеют право вето: «Достаточно возражения одного государства, и эта черта перечеркивается». 

Он также заявил, что у него нет точной информации о том, какая сторона сделала такое предложение, но не исключил возможность участия Германии, пишет delfi-lt.

Напомним,  Брюссель обвиняет минский режим в организации миграционных потоков и называет такие действия гибридной агрессией в ответ на предыдущие блокирующие санкции против Беларуси из-за разгона оппозиции после прошлогодних президентских выборов.
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