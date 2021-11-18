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Бригаду быстрого реагирования перебрасывают на границу с Беларусью

На официальной Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины появилась информация, что бригаду перебрасывают на западную границу.

Пресс-служба Национальной гвардии подтвердила, что дополнительные силы МВД задействованы согласно решению СНБО на направлениях возможного перемещения незаконных мигрантов из Белоруси. 
Командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан также сообщил, что для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии намерены использовать беспилотники.

фото: Фейсбук
news.liga.net
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