Бригаду быстрого реагирования перебрасывают на границу с Беларусью
На официальной Facebook-странице Бригады быстрого реагирования Нацгвардии Украины появилась информация, что бригаду перебрасывают на западную границу.
Пресс-служба Национальной гвардии подтвердила, что дополнительные силы МВД задействованы согласно решению СНБО на направлениях возможного перемещения незаконных мигрантов из Белоруси.
Командующий Нацгвардией генерал-полковник Николай Балан также сообщил, что для мониторинга местности и обстановки подразделения Нацгвардии намерены использовать беспилотники.
фото: Фейсбук
08:01 18/11/2021
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