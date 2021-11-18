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Швед: Минск и Москва создают следственную группу по делу о геноциде

Минск и Москва работают над созданием международной следственной группы по делу о геноциде в годы Великой Отечественной войны, заявил генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед.

Как сообщает в среду пресс-служба белорусского надзорного ведомства, Швед анонсировал выход расследования на новый уровень и рассказал о предложении создать международную следственную группу, которое было озвучено президентом Беларуси Александром Лукашенко во время встречи с генеральным прокурором России Игорем Красновым в конце октября.

"Мы в этом направлении работаем совместно с нашими коллегами из министерства внутренних дел, Следственного комитета и Генпрокуратуры России...Потому что речь идет о жертвах не только непосредственно из числа жителей БССР, но и других стран, которые входили в Советский Союз, а также других государств, в том числе европейских", - сказал генпрокурор.

Как сообщает Интерфакс-Запад, Лукашенко на встрече с Красновым попросил его подключиться к расследованию фактов геноцида белорусского и советского народа в годы Великой Отечественной войны.

"Хочу вас персонально попросить: если у вас найдется хоть малейшее время, чтобы вы подключились к этой работе. Думаю, мы на Беларуси не остановимся. Нам есть что сказать и показать до Урала. Сталинград, под Москвой, Ленинград. Самый настоящий геноцид", - заявил Лукашенко.


Ранее в Беларуси было возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Как заявлял Швед, целью является признание Беларуси пострадавшей от геноцида, пресечение попыток обесценить исторические факты. Кроме того, он говорил, что в рамках расследования уголовных дел о геноциде были выявлены еще живые нацистские преступники и ранее неизвестные захоронения. Генпрокурор пообещал представить наработки следствия в международный трибунал.

По данным Генпрокуратуры Беларуси, в годы Великой Отечественной войны на территории республики функционировало свыше 400 мест принудительного содержания гражданского населения, 260 лагерей смерти и 170 гетто, в которых уничтожены не менее 1,5 млн человек. Всего, по современным данным, за годы немецкой оккупации потери мирного населения Беларуси составили около 3 млн человек, то есть около трети населения.
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