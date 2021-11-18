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Саакашвили в критическом состоянии

После 48 дней голодовки у политика развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалемия и талассемия.

Группа врачей, сформированная омбудсменом Грузии Нино Ломджарией для осмотра экс-президента Михаила Саакашвили, в среду, 17 ноября, обнародовала отчет по состоянию политика. Об этом информирует агентство ТАСС.

По итогам осмотра Саакашвили независимые врачи заявили о критическом состоянии пациента и призвали срочно перевести его в частную клинику.

"Исходя из критического состояния пациента, продолжение его лечения должно произойти немедленно в многопрофильном госпитале, в частности в отделении интенсивной терапии, чему не соответствует клиника в учреждении №18 (тюремная больница - ред)", - говорится в документе.

Медики сообщили, что после 48 дней голодовки у Саакашвили развились энцефалопатия вернике, персистентная гипокалемия, талассемия, также существует высокая вероятность гастроинтестинального кровотечения.

В то же время члены консилиума утверждают, что реанимация политику пока не требуется.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. После ареста он объявил голодовку. Десять дней назад его без согласования с родственниками и адвокатами перевели из тюрьмы в городе Рустави в тюремную больницу в Тбилиси, пишет Корреспондент.
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