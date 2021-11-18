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Артем Шрайбман: Между Минском и ЕС может быть первый случай договоренности о деэскалации

Политический аналитик Артем Шрайбман, исходя из переговоров Александра Лукашенко и Ангелы Меркель описал возможный сценарий урегулирования миграционного кризиса.

Артем Шрайбман: Между Минском и ЕС может быть первый случай договоренности о деэскалации
«Минск дает мигрантам вернуться, организует их выезд домой, в процессе ему помогают ООН, ее агентства и Красный крест. Евросоюз подкинет на это дело гуманитарной помощи», - написал Артем Шрайбман на своей странице в телеграме, на которую ссылается Тhinktanks.by 

На его взгляд, остается вопрос: дойдет ли до принятия пятый пакет санкций и что в нем останется. Как сообщил аналитик, уже идет информация об удалении «Белавиа» из санкционного пакета, что  было бы сильной уступкой со стороны ЕС.

«Хотя конечно, если сравнивать с состоянием до миграционного кризиса, то пятый пакет тогда вообще не обсуждался, и в этом смысле Минск может избавиться лишь от части тех санкций, которые сам себе привез вместе с мигрантами. Победой была бы отмена того, что ввели до начала кризиса.

Но я не буду делать вид, что прямой контакт на высшем уровне с Берлином и Брюсселем, пусть даже и по гуманитарному вопросу, это пустяк, не стоящий внимания.

Если все удастся разрулить сейчас, то в отношениях Минска и ЕС будет первый за полтора года случай прямой договоренности о деэскалации», - отметил Артем Шрайбман.

По его словам, это не значит, что за данным шагом последует разморозка диалога или какой-то возврат к многовекторности.

«Ключевой вопрос на сегодня - станет ли этот опыт контакта ограниченным разовым эпизодом только по решению гуманитарных проблем мигрантов, а потом стороны вернутся к отсутствию диалога до новой эскалации? Или «горячая линия» переживет этот конкретный конфликт и станет использоваться чаще? В таком случае, это, конечно, путь к разморозке», - сообщил Артем Шрайбман.
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