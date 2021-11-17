Российский военный эксперт: Москва никому ничего не должна
«Россия никому ничего не должна». Об этом армянской газете «Жоховурд» заявил российский военный эксперт Александр Храмчихин, комментируя ситуацию на армяно-азербайджанской границе.
Эксперт отметил, пишет Haqqin.az, что сложно сказать, что думают в Москве: «Но, безусловно, могу отметить - Россия не хочет втягиваться в военный конфликт... Зачем Россия будет делать для Армении больше, чем делает сама Армения? Россия никому ничего не должна. Никто никого не собирается защищать, потому что это никому не нужно... Если так будет продолжаться и дальше, Азербайджан тихо и мирно сможет достичь желаемого коридора, параллельно решая вопросы демаркации и делимитации границ».
22:01 17/11/2021
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