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Наталья Эйсмонт: Лукашенко с Меркель не обсуждал санкции

Президент Беларуси не обсуждал с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель санкции и "признание", это было бы ниже его достоинства, сообщает Пул первого.



Такой ответ дала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт изданию “РИА Новости” после того, как в МИД Эстонии заявили, что Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций. Якобы это условие белорусский президент озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник.

"Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более, что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", - сказала Эйсмонт.

По ее словам, пишет Смартпресс, заявление главы МИД Эстонии "означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат".

"Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию", - подчеркнула Эйсмонт.
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