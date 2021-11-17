







Такой ответ дала пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт изданию “РИА Новости” после того, как в МИД Эстонии заявили, что Лукашенко выдвинул условием прекращения миграционного кризиса на границах ЕС признание его президентом и отмену санкций. Якобы это условие белорусский президент озвучил Меркель во время телефонного разговора в понедельник.





"Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем "признании" в ходе разговоров сказано не было. Тем более, что для белорусского общества, избравшего Лукашенко президентом страны, такого вопроса не существует", - сказала Эйсмонт.





По ее словам, пишет Смартпресс, заявление главы МИД Эстонии "означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат".





"Главе МИД Эстонии стоило бы иметь в виду, что стенограммы данных разговоров хранятся как у нас, так и в Германии. Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им, возможно, предоставят достоверную информацию", - подчеркнула Эйсмонт.